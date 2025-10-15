В Подмосковье завершат первый этап строительства бесплатного дублера Пятницкого шоссе

В Подмосковье в ноябре завершится первый этап строительства бесплатной дублирующей дороги Пятницкого шоссе – новой развязки и съездов к ЖК «Юрлово» и деревне Федоровка. Дублер разгрузит самый сложный участок дороги и сократит время в пути для нескольких тысяч автомобилистов, проживающих вдоль трассы. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Работы проходят в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», движение по новой развязке и съездам откроют этой осенью. Рабочие провели переустройство сетей связи, завершили устройство ливневой канализации, на 70% выполнили асфальтирование верхнего слоя, на 50% — устройство шумозащитных экранов.

Дублер будет иметь четыре полосы движения, расчетная скорость движения на новом участке составит до 120 км/ч. Он будет заканчиваться в деревне Стрелино под Солнечногорском за трассой М-11. Фактически дорога продолжится в качестве объездной дороги Солнечногорска вплоть до трассы М-10 «Россия».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.