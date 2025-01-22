В Подмосковье завершат строительство и реконструкцию 30 объектов здравоохранения

В 2025 году в Подмосковье планируют завершить строительство и реконструкцию 30 объектов здравоохранения, включая взрослые и детские поликлиники, ФАПы, станции скорой помощи, их включили в госпрограмму. Об этом сообщает Московская областная Дума.

Так, например, в составе Ногинской областной больницы достроят поликлинику, рассчитанную на 500 посещений в смену, в Судниково Волоколамского округа — центр общей врачебной практики (семейной медицины) и так далее.

«Также уделяем внимание и качеству предоставляемых услуг. У нас уже заработал единый диспетчерский центр приема вызовов на дом. В ближайшее время планируется дать возможность медорганизациям продлевать льготные лекарства через телемедицинские консультации. Это значительно снизит нагрузку на первичное звено», — отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

По его словам, в регионе также продолжат предоставлять медработникам меры поддержки, чтобы привлекать квалифицированные кадры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии здравоохранения в Подмосковье.