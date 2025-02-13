В Подмосковье завершилась акция «Сдай на переработку и елки, и иголки»

В Подмосковье завершилась акция по сбору живых новогодних елей «Сдай на переработку и елки, и иголки», в общей сложности в регионе собрали более 30 тонн сырья. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

«В рамках акции мы совместно с муниципалитетами организовали более 260 брендированных пунктов приема живых деревьев. Для удобства жителей в этом году большинство точек было установлено вблизи МКД», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

По его словам, за два года сбор живых деревьев в регионе уменьшился почти на 100 тонн. Наибольшее число елей сдали жители Сергиево-Посадского округа, Богородского, Ленинского и Ступино. Собранные деревья региональные операторы транспортировали на комплексы по переработке, фермы, специализированные заводы и МБУ по содержанию территорий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье работают горячая линия и портал по вопросам вывоза строительных отходов.