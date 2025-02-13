В Подмосковье завершилась расконсервация лесопожарной техники

На всех лесопожарных станциях ГАУ МО «Центрлесхоз» завершилась расконсервация лесопожарной техники, которую провели в рамках подготовки к пожароопасному сезону 2025 года. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

«Автомобили сняты с подставок, с рабочих поверхностей удалены консервационные смазки, приведены в рабочее состояние автомобильные аккумуляторные батареи, проверено давление в шинах. При необходимости проведен ремонт и техническое обслуживание», — рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

По его словам, в общей сложности специалисты подготовили 245 единиц лесопожарной техники. Среди них — автоцистерны, гусеничные и колесные тракторы, бульдозеры, тралы и другие. В комитете добавили, что открытие пожароопасного сезона в этом году может произойти раньше обычного.

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