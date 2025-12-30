В Подмосковье завершили передачу ресурсоснабжающим организациям 350 единиц спецтехники

В Подмосковье завершили передачу ресурсоснабжающим организациям 350 единиц новой спецтехники. Об этом сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Ключи от последней в 2025 году партии аварийно-восстановительной техники вручил представителям предприятий глава министерства Кирилл Григорьев.

Организациям передали компактные автомобили на базе «ГАЗель NEXT» для оперативных выездов, универсальные автомобили на шасси «Соболь NN» с полным приводом для работы в сложных условиях, а также крупногабаритные «ГАЗон NEXT» с увеличенной грузоподъемностью.

«В этом году передачу 350 единиц полностью завершили, в 2026-м ожидаем поставку еще порядка 450 единиц», — отметил Григорьев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев доложил президенту России Владимиру Путину о ходе работ в рамках модернизации жилищно-коммунального хозяйства региона.