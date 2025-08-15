В Подмосковье завершился этап регистрации кандидатов на выборы в органы местного самоуправления. Об этом сообщили в Московской областной избирательной комиссии.

В общей сложности свои кандидатуры выдвинули 583 человека. Гонку продолжат 517. В их числе 196 кандидатов от «Единой России», 114 — от КПРФ, 70 — от партии «Новые люди», 55 — от партии «Справедливая Россия — Патриоты — за правду», 46 — от ЛДПР. Еще 25 кандидатов — самовыдвиженцы, девять — от «Яблока» и два — от РЭП «Зеленые».

Сорока восьми кандидатам отказали в регистрации. В большинстве случаев причиной стало недостаточное количество достоверных подписей.

Таким образом, на один депутатский мандат претендуют более двух кандидатов. Выборы пройдут 14 сентября.

