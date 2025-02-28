В Подмосковье завершился фестиваль-форум «О спорт, ты МИР!»

В Подмосковье завершился второй фестиваль-форум «О спорт, ты МИР!», он прошел в ТРЦ «Акварель» в Пушкинском округе. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Участниками мероприятия стали более 350 человек, его провели в рамках проекта «ЖИТЬ АКТИВНО!», направленного на интеграционные мероприятия лиц с ограниченными возможностями здоровья и ветеранов специальной военной операции. Организатором фестиваля выступила областная общественная организация инвалидов «Колесница», поддержку ему оказал Фонд президентских грантов.

Информационную поддержку мероприятию оказало Министерство информации и молодежной политики Московской области, инвалидов-колясочников доставили на мероприятие на специализированном транспорте Министерства социального развития Московской области.

«Мы стараемся проводить разноплановые мероприятия, и нас, конечно же, в этом поддерживают наши многолетние партнеры, в том числе Министерство спорта Подмосковья. Мы взаимодействуем с Центром паралимпийских, сурдлимпийских и неолимпийских видов спорта. Наши параатлеты и участники СВО также будут проводить в школах уроки мужества и мастер-классы, я призываю вас всех участвовать», — сказал руководитель МОООИ «Колесница» Игорь Гундеров.

В рамках мероприятия прошли состязания по дисциплинам бочча, джакала, корнхолл, напольный керлинг, настольный теннис и дартс, мастер-классы по фехтованию на колясках и армрестлингу от профессиональных спортсменов. Среди участников и почетных гостей мероприятия были спортсмены-паралимпийцы из России и Белоруссии, а также участие ветераны СВО.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.