В Подмосковье завершился молодежный форум «На государственной службе»

В Красногорске в Доме Правительства Московской области завершился первый специальный молодежный форум «На государственной службе», в качестве спикеров на нем выступили Владимир Кузнецов и Алексей Столяров — журналисты-пранкеры, известные как Вован и Лексус. Они также занимаются исследованием мошеннических схем и борьбой с ними.

«Борьба с мошеннической деятельностью — это один из важных аспектов нашей работы. Прошедшие полгода мы тестировали программу, которая защищает граждан. Мошенники звонят тому или иному человеку, а звонок попадает к нам. Мы выяснили, что за психотипы людей работают в этих колл-центрах, какой масштаб, какие у них есть скрипты У нас накопились часы этих разговоров. И сейчас мы стараемся проводить разъяснительную работу, чтобы как можно меньше людей попадалось на такие уловки», — рассказал Алексей Столяров.

Помимо этого, перед участниками выступил заместитель гендиректора АНО «Диалог Регионы». В ходе своего выступления он призвал рассказывать общественности не только о позитивных событиях, но и о возможных проблемах и способах их решения. Спикер также отметил важность прямой коммуникации с жителями и отчета о результатах своей работы перед людьми.

Форум организовало Министерство информации и молодежной политики региона совместно с Прокуратурой Московской области, в нем приняли участие порядка 1 тыс. молодых специалистов. Он стал частью флагманского межрегионального молодежного форума Подмосковья «Мы — Россия».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.