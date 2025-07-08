В Подмосковье здоровье в мобильных комплексах смогли проверить более 130 тыс. жителей отдаленных территорий
В Подмосковье здоровье в мобильных комплексах смогли проверить 130 тыс. жителей
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
С начала 2025 года более 130 тыс. жителей отдаленных от медучреждений территорий в Подмосковье проверили свое здоровье рядом с домом в мобильных комплексах. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Мобильные комплексы позволяют делать доступной проведение диагностики здоровья даже в отдаленных территориях. С начала года они совершили 5,5 тыс. выездов», — сказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.
Мобильные комплексы выезжают в деревни и села. Там местные жители смогут пройти первый этап диспансеризации, рентгенологическое исследование и получить консультацию узкопрофильных специалистов. В рамках выездов порядка 60 тыс. человек также прошли флюорографию, более 9 тыс. женщин — маммографию. Узнать расписание выездов можно на сайтах медицинских организаций региона.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о доходах врачей в Подмосковье.