В Подмосковье женщинам рассказали, как пройти маммографию по самозаписи

Более 13 тыс. жительниц Подмосковья прошли маммографию по самозаписи

Официально

Фото: [Министерство здравоохранения МО]

С начала 2025 года в Подмосковье маммографию по самозаписи прошли более 13,3 тыс. женщин, в результате у 72 выявили онкологию — их направили на более углубленную диагностику. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Важно ответственно относится к своему здоровью, поэтому в регионе для женщин старше 40 лет открыта самозапись на маммографическое исследование», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Он напомнил, что выявленные на ранней стадии болезни наиболее эффективно поддаются лечению. Для записи на маммографию пациенткам нужно иметь прикрепление к одной из поликлиник, подведомственных Минздраву региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о доходах врачей в Подмосковье.

Актуально
Подмосковье
Министерство здравоохранения Московской области