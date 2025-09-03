В Подмосковье женщинам рассказали, как пройти маммографию по самозаписи
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
С начала 2025 года в Подмосковье маммографию по самозаписи прошли более 13,3 тыс. женщин, в результате у 72 выявили онкологию — их направили на более углубленную диагностику. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Важно ответственно относится к своему здоровью, поэтому в регионе для женщин старше 40 лет открыта самозапись на маммографическое исследование», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Он напомнил, что выявленные на ранней стадии болезни наиболее эффективно поддаются лечению. Для записи на маммографию пациенткам нужно иметь прикрепление к одной из поликлиник, подведомственных Минздраву региона.
