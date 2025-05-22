В Подмосковье женщину спасли благодаря репродуктивной диспансеризации

Репродуктивная диспансеризация помогла спасти жизнь 32-летней девушке, которая планировала беременность, она обратилась в женскую консультацию Павлово–Посадской больницы. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В ходе диагностики у пациентки обнаружили изменения в клетках шейки матки. Дополнительные анализы подтвердили, что у нее развился рак шейки матки на ранней стадии.

«Эта история — яркий пример того, почему профилактические осмотры так важны. Рак шейки матки, как и многие другие заболевания репродуктивной системы, на ранних стадиях часто протекает бессимптомно», — отметила заведующая женской консультацией Павлово–Посадской больницы Наталья Лаухина.

По ее словам, регулярные обследования нужно проходить даже при отсутствии жалоб. В этом случае это позволило своевременно начать лечение. Теперь женщина продолжает наблюдаться у онколога, врачи дают благоприятный прогноз.

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