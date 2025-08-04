В Подмосковье жители направили 13 тыс. заявок на выписку из домовой книги

На прошлой неделе жители Подмосковья подали более 13,6 тыс. заявлений на получение выписки из домовой книги, сделать это можно на региональном портале госуслуг в разделе «Личные документы» — «Специальные документы». Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услуга позволяет пользователям получить информацию о лицах, которые зарегистрированы в помещении многоквартирного дома. Помимо этого, в рейтинг популярных услуг в регионе на прошлой неделе попали запись в колледж (более 11,4 тыс. заявок), выдача и замена социальных карт жителя Московской области (более 8,4 тыс. заявок). Еще более 6,4 тыс. заявлений поступило на оформление выплаты на школьную форму, более 5,2 тыс. — на онлайн-запись в школу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.