В Подмосковье жители оформили почти 1,5 млн электронных рецептов на льготные препараты

С начала 2026 года в Подмосковье жители оформили более 1,4 млн электронных рецептов на льготные лекарственные препараты, для получения лекарств пациентам нужно назвать свои данные в аптеке. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Продлить электронный рецепт на льготное лекарство, можно не выходя из дома – с помощью телемедицинской консультации», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

В ведомстве напомнили, что подмосковный робот на основе искусственного интеллекта - Светлана напоминает жителям о необходимости продления электронного рецепта. Получить препарат можно в аптеках государственной сети «Мособлмедсервис».

