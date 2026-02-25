В Подмосковье жители подали более 2 тыс. заявок на техосмотр спецтехники

С начала 2026 года в Подмосковье через региональный портал госуслуг подали более 2 тыс. заявлений на технический осмотр самоходных машин. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услугу можно найти в разделе «Бизнесу» — «Бизнес» — «Другое», в рамках одной заявки на портале можно оформить техосмотр нескольких самоходных машин. Ее могут подать обычные граждане и представители бизнеса, для этого нужно авторизоваться с помощью ЕСИА, заполнить онлайн-форму, прикрепить документы, а также оплатить госпошлину и сбор.

