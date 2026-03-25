В Подмосковье жители смогут пройти бесплатный онкоскрининг

В субботу, 28 марта, в подмосковных центрах амбулаторной онкологической помощи можно будет пройти бесплатный онкоскрининг в рамках Дня открытых дверей. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Своевременная диагностика позволяет обнаружить патологию на этапе, когда лечение занимает меньше времени и дает максимальный эффект, а значит шанс на выздоровление», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По его словам, в регионе создают комфортные условия для прохождения профилактических осмотров. С начала 2026 года такой возможностью воспользовались более 1,5 тыс. человек.

В рамках обследования пациенты смогут получить консультацию врача-онколога, пройти диагностику новообразований кожи, скрининг для выявления рисков онкологических заболеваний дыхательных путей и желудочно-кишечного тракта и не только. При себе нужно иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС. Узнать адреса учреждений можно здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по строительству нового корпуса поликлиники в Нахабине.