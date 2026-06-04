В Подмосковье жители смогут проверить здоровье в парках летом

Летом 2026 года в Подмосковье продолжится реализация акции «Проверь свое здоровье в парке», которую запустили в 2022 году, в прошлом году профилактические осмотры на открытом воздухе прошли более 5,3 тыс. человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«В ближайшие выходные жители Подмосковья снова смогут проверить основные показатели своего здоровья», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

В субботу и воскресенье, 6 и 7 июня, пациенты старше 18 лет смогут пройти профилактический осмотр в 33 парках, в том числе в Воскресенске, Кашире, Лобне, Можайске и других округах. При себе нудно иметь паспорт и полис ОМС. С результатами обследования можно будет ознакомиться в личном кабинете на портале «Здоровье».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по строительству нового корпуса поликлиники в Нахабине.