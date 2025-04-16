В Подмосковье жителям в рамках социальных контрактов с начала года выплатили более 57 млн руб.

В Подмосковье с начала текущего года жителям в рамках социальных контрактов выплатили более 57 млн руб. Об этом рассказали в Министерстве социального развития Московской области.

За указанный период жители региона заключили свыше 300 социальных контрактов. Многие из них уже реализовали свои проекты.

Размер выплаты по социальному контракту для предпринимательской деятельности может достигать 350 тыс. руб., для развития личного подсобного хозяйства — до 200 тыс. руб.

Подробная информация об условиях предоставления меры поддержки, а также возможность подать заявление доступны на региональном портале госуслуг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев предложил президенту РФ Владимиру Путину изменить порядок сдачи социальных объектов в эксплуатацию.