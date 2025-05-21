В Подмосковье к концу года возведут птицеводческий комплекс для производства утиной печени

В Подмосковье до конца 2025 года завершится строительство птицеводческого комплекса по выращиванию уток на 125 тыс. голов в год для производства утиной печени. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

СППК «ЭКО-ФЕРМЕР» реализует инвестиционный проект вблизи деревни Васюково Можайского округа. В состав комплекса войдут 24 ангара, 12 из которых уже построили. Первую партию птиц завезут до конца этого года. После выхода на проектную мощность здесь смогут производить 165 тонн продукции каждый год. В частности, здесь будут выпускать мясо птицы, утиную печень «фуа-гра», субпродукты.

После ввода объекта в эксплуатацию в округе создадут 140 дополнительных рабочих мест, в проект вложат более 1 млрд рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что благодаря трансформации ЦСС площадь вводимых объектов увеличилась в 1,5 раза.