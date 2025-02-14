В Подмосковья оборот розничной торговли вырос почти на 110%

Оборот розничной торговли в Подмосковья по итогам 2024 года превысил 4,4 млрд рублей и вырос на 109,4% в сравнении с предыдущим годом. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области со ссылкой на данные Мосстата.

Так, на продовольственные товары в прошлом году пришлось 46,2%, на непродовольственные (бытовая химия, одежда и обувь, косметика и парфюмерия, игрушки и другое) — 53,8%.

В ведомстве уточнили, что такой динамике способствовало, в том числе, расширение торговых площадей. В 2024 году в регионе ввели в эксплуатацию более 200 тыс. кв. м новых торговых площадей предприятий розничной торговли. В числе лидеров по этому показателю — Одинцовский округ, Богородский, Долгопрудный, Истра и Дубна.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что объем инвестиций в Подмосковье в 2024 году составил почти два триллиона рублей.