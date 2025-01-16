В Подмосковья обустроят порядка 200 мест для крещенских купаний

В Подмосковье обустроят почти 200 мест для крещенских купаний, они откроются вечером в субботу, 18 января, и проработают до конца 19 января. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.

«По всему региону будет организовано 66 мест на открытых водоемах и прудах, 67 купелей на улице и 62 купели в помещениях», — уточнил заместитель председателя Правительства Московской области — министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Предполагаемое число желающих искупаться на Крещение составляет 250 тыс. человек, уточнили в ведомстве. В ведомстве подчеркнули, что все точки оборудуют комфортными подходами и спусками в воду, навигацией, туалетами, теплыми раздевалками и парковочными местами. На них будут дежурить спасатели, полицейские и бригады скорой помощи.

Со списком мест, оборудованных для этих целей, можно ознакомиться на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжат уделять внимание благоустройству парков и лесопарков.