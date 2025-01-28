В Подмосковья появилась комплексная услуга для ветеранов военной службы

В Подмосковье на региональном портале госуслуг запустили комплексную услугу для жителей, имеющих статус ветерана военной службы, в рамках нее они смогут оформить социальную карту жителя, компенсацию расходов по оплате коммунальных услуг, компенсацию за домашний телефон и ежемесячную денежную выплату по одному заявлению. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Комплексные услуги охватывают распространенные жизненные ситуации. Теперь благодаря комплексу ветераны военной службы могут оформить выплаты и компенсации быстрее и проще», — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Воспользоваться услугой смогут только те граждане, которые прописаны в регионе. Для этого нужно авторизоваться через ЕСИА и заполнить электронную форму. С результатом можно будет ознакомиться в личном кабинете на портале через 16 рабочих дней.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.