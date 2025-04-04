В подмосковной Балашихе ликвидировали лесной пожар

Инцидент произошел накануне в Салтыковском участковом лесничестве, об очаге возгорания на площади 0,3 га местные жители сообщили по телефону 112. В ликвидации пожара приняли участие 15 человек личного состава лесопожарных формирований и четыре единицы техники, на это им потребовалось менее двух часов. Причиной стали действия человека, подозреваемых в поджоге устанавливают.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что пожароопасный сезон в регионе открылся 20 марта.