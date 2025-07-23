В подмосковной Балашихе снесли аварийный дом

В Балашихе на улице Горбово снесли аварийное здание жилого дома № 20 1958-го года постройки, работы прошли в рамках мероприятий по выявлению и ликвидации объектов незавершенного, самовольного строительства, а также аварийных зданий на территории Подмосковья. Об этом сообщает комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.

Площадь двухэтажного здания составляет более 760 кв. м, износ его основных конструктивных элементов привел к утрате эксплуатационной безопасности. В результате здание признали аварийным, после чего там прошла процедура расселения 12 жилых помещений. Дом включили в перечень объектов, подлежащих ликвидации.

Демонтажные работы провели в июне 2025 года, решение о дальнейшем использовании освободившейся территории пока не приняли.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении ветхого и аварийного жилья.



