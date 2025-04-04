В подмосковной Балашихе возведут ЖК «Героев»

В Балашихе продолжается строительство ЖК «Героев», девелопером проекта выступает компания «Главстрой Регионы». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Так, в корпусе 407 строители выполняют отделку мест общего пользования и квартир и устройство внутренних инженерных систем, в корпусе 408 — каменную кладку внутренних и наружных стен, а также работы по инженерным системам. Помимо этого, работы проходят в домах 409, 411, 412 и 413.

В ведомстве уточнили, что на территории комплекса уже работает детский сад для 250 воспитанников, а также построены школа для 1320 учеников и еще один детский сад для 220 детей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье важно не снижать темпы расселения аварийного жилья.