В подмосковной больнице появился еще один современный рентген-аппарат
Новый рентген-аппарат появился в стационаре Ногинской больницы
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
В стационаре № 4 Ногинской больницы ввели в работу новый цифровой рентген-аппарат, его закупили в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«На этой неделе начал работу рентген-аппарат в Клинской больнице, а всего с начала года в регионе заработало уже 11 единиц тяжелой медтехники на сумму более 286 млн рублей», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
По его словам, на закупку техники в Ногинскую больницу направили более 29 млн рублей. На ней будут проводить исследования экстренным пациентам с различными патологиями.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии здравоохранения в Подмосковье.