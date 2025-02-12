В подмосковной больнице появился еще один современный рентген-аппарат

«На этой неделе начал работу рентген-аппарат в Клинской больнице, а всего с начала года в регионе заработало уже 11 единиц тяжелой медтехники на сумму более 286 млн рублей», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.