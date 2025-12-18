В подмосковной деревне Кабаново обновят школу

В деревне Кабаново Орехово-Зуевского округа продолжается капитальный ремонт средней школы № 10, подрядчик завершает демонтажные работы, а также ведет общестроительные и отделочные. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках областной госпрограммы по капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры и нацпроекта «Молодежь и дети», их планируют завершить к сентябрю 2026 года.

Школу построили в 1963 году, ее площадь превышает 1,7 тыс. кв. м. В ней обновят фасад, кровлю, заменят все инженерные сети и сантехническое оборудование, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности, обновят внутренние помещения и не только.

