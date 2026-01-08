В подмосковной деревне Марусино организовали детский праздник

В деревне Марусино городского округа Люберцы депутаты окружного Совета организовали новогодний праздник для более 60 детей, он прошел в медицинском центре «Марусино». Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Для гостей подготовили снежные бои, перетягивание каната, интерактивные игры и чай. Всем им также вручили памятные подарки.

«Такие мероприятия важны как для детей, так и для их родителей – они позволяют отвлечься от гаджетов и провести время на свежем воздухе. Здоровое будущее начинается с простых вещей», — отметил депутат окружного Совета, муниципальный координатор проекта «Здоровое будущее» партии «Единая Россия» Роман Антоненков.

