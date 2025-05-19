В подмосковной деревне Назарьево наполовину построили новый здравпункт

В деревне Назарьево Павлово-Посадского округа построят новый фельдшерский здравпункт, его строительная готовность составляет 55%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Фельдшерский здравпункт возводят по технологии модульного строительства, его площадь составит около 100 кв. м. В нем обустроят кабинеты фельдшера, смотровую, процедурную и стерилизационная комнаты, прививочный кабинет и не только. Все они будут оснащены современным оборудованием.

На прилегающей территории появится парковочная зона, будут высажены деревья и кустарники и установлены малые архитектурные формы. В здравпункте смогут обслуживать более 500 человек, он позволит повысить доступность оказания первичной медико-санитарной и паллиативной помощи населению.

Работы проходят в рамках областной госпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета, их планируют завершить в 2025 году.

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