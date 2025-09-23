В подмосковной Электростали потушили лесной пожар

В понедельник, 22 сентября, на территории лесного фонда Подмосковья обнаружили один пожар, он произошел во Фрязевском участковом лесничестве в 4 км от деревни Степаново городского округа Электросталь. Об этом сообщает комитет лесного хозяйства Московской области.

Очаг возгорания выявили операторы Региональной диспетчерской службы Комлесхоза с помощью системы видеомониторинга, пожар ликвидировали 10 человек личного состава лесопожарных формирований и четыре единицы техники. Причиной стало нарушение правил пожарной безопасности, подозреваемых в поджоге устанавливают.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.