В подмосковной Истре ввели в эксплуатацию новый крупный логокомплекс

Группа компаний «Ориентир» (ведущий девелопер индустриальной недвижимости) ввела в эксплуатацию складской комплекс класса А+ площадью более 155 тыс. кв. м, который возвели в индустриальном парке «Ориентир Запад» в Истре по формату built-to-suit. Соответствующее разрешение выдало Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Помощь в реализации проекта оказал Центр содействия строительству при Правительстве Московской области, фулфилмент-центр расположен в деревне Петровское — на пересечении федеральных трасс А-107 и М-9. В состав комплекса вошли пять функциональных блоков для хранения и обработки товаров народного потребления и продуктов питания. Кроме того, на территории предусмотрена парковочная инфраструктура на 473 машино-места для легкового и грузового транспорта. Запуск объекта позволит создать почти 5 тыс. новых рабочих мест.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о лидерских показателях Подмосковья по экономическому росту и инвестициям.