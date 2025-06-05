В подмосковной Ивантеевке определили подрядчика строительства корпуса шестой гимназии

В подмосковной Ивантеевке определили подрядчика, который займется возведением нового корпуса «Гимназии № 6», рассчитанного на 550 мест. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«ООО „АСГ Техно Строй“ построит учебный корпус „Гимназии № 6“ на улице Смурякова, д. 10 в Ивантеевке городского округа Пушкинский к осени 2027 года», — говорится в сообщении.

Работы пройдут в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и нацпроекта «Молодежь и дети». В здании площадью около 10 тыс. кв. м разместят учебные классы, библиотечно-информационный центр, кабинеты для занятий творчеством и музыкой. Рядом с ним появятся игровые и спортивные площадки, места для отдыха и проведения мероприятий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что современную школу откроют в Подольске в 2025 году.