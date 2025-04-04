В подмосковной Ивантеевке стартовал капремонт Центра культуры и искусств имени Кекушева

В Ивантеевке стартовал капитальный ремонт Центра культуры и искусств имени Л. Н. Кекушева, подрядчик приступил к демонтажу внутренних конструкций. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На объекте работают 15 человек. Строители ведут демонтаж внутренних конструкций — полов, штукатурки, перегородок, инженерных сетей, дверей, отопительных приборов, кресел в концертном зале», — говорится в сообщении.

Работы проходят в рамках госпрограммы за счет средств бюджета, площадь объекта составляет более 1,4 тыс. кв. м. В здании 1926 года постройки обновят фасад, кровлю и входную группу, заменят инженерные системы и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.