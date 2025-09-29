В подмосковной Кашире построят завод по производству панелей для сборки домов

В Кашире продолжается строительство завода по производству панелей из тяжелого и легкого бетона для сборки домов, компания ПРЕФАБРИКА АГ планирует ввести предприятие в эксплуатацию на территории ОЭЗ «Кашира» в I квартале 2026 года. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Общий объем инвестиций в проект компании ПРЕФАБРИКА АГ составит более 4 млрд рублей. На заводе будет создано более 300 рабочих мест», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, запуск первой очереди завода позволит производить 240 тыс. кв. м жилья в год. В главном производственном корпусе происходит монтаж светопрозрачных конструкций, ливневой и вентиляционной систем, ведутся подготовительные работы к устройству КПП и не только. На предприятии будут выпускать домокомплекты из железобетонных изделий по собственной технологии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о создании индустриального парка «Ориентир» в Волоколамске.