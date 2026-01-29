В подмосковной Коломне возведут новый корпус школы

В Коломне на улице Шилова, д. 5, продолжается строительство нового четырехэтажного корпуса школы № 14, подрядчик приступил к установке оконных блоков. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках областной госпрограммы за счет средств бюджета, объект планируют сдать к 2027 году. Министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский уточнил, что на объекте задействованы свыше 50 рабочих и три единицы специальной техники.

Корпус будет рассчитан на 400 мест, там разместят учебные классы, спортивный зал, мастерские и другие помещения. На прилегающей территории появятся детские игровые и спортивные площадки, ограждение и наружное освещение. Открытие нового корпуса позволит разгрузить существующее здание.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по модернизации колледжей и мастерских.