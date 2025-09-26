В подмосковной Коломне возведут новый корпус школы

В Коломне началось строительство нового корпуса школы № 14 на улице Шилова, подрядчик вышел на площадку и приступил к устройству котлована. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«Четырехэтажное учебное здание будет построено с учетом современных стандартов и потребностей учащихся», — сообщил министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.

Работы пройдут в рамках областной государственной программы по строительству объектов социальной инфраструктуры, их завершат в 2027 году. Министр уточнил, что в здании разместят учебные кабинеты, зоны отдыха для общения и перемен, спортивный и актовый залы, медиатеку и мастерские, оно будет рассчитано на 400 мест. На прилегающей территории появятся школьный стадион с беговыми дорожками, игровые и спортивные площадки. С существующим корпусом объект соединит теплый переход.

