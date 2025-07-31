В подмосковной ОЭЗ «Дубна» будут выпускать жизненно важные лекарства

Компания «Аргументум Фарма» планируют запустить первую очередь научно-производственного фармацевтического комплекса на территории особой экономической зоны «Дубна» в I квартале 2026 года, строительство здания уже завершено. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Соглашение о создании производства лекарственных средств на территории ОЭЗ «Дубна» было подписано между правительством Московской области и компанией «Аргументум Фарма» на ПМЭФ-2023. <...> Плановый объем инвестиций в проект — 1,8 млрд рублей», — отметила заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, здесь создадут около 100 рабочих мест. На предприятии площадью 8 тыс. кв. м будут выпускать лекарственные препараты для стабилизации артериального давления при оперативных вмешательствах, лечения артериальной гипертензии и не только. Генеральный директор компании «Аргументум Фарма» Олег Левченко подчеркнул, что лекарства будут проходить необходимый контроль на всех этапах производства.

«Фармацевтическое направление активно развивается на территории ОЭЗ «Дубна». На сегодняшний день на площадке ОЭЗ работают девять фармацевтических инвесторов с проектами на общую сумму более 12 млрд рублей», — отметил генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев.

Помощь в подборе земельного участка для реализации проекта компании оказала Корпорация развития Московской области (КРМО). Напомним, что подобрать площадку для реализации инвестиционного проекта можно на инвестиционной карте региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о создании индустриального парка «Ориентир» в Волоколамске.