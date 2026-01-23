В подмосковной ОЭЗ «Дубна» запустят новое производство медицинских игл

Компания «В-Млаб» планирует реализовать проект по запуску производства одноразовых медицинских изделий на территории особой экономической зоны «Дубна», в него вложат более 200 млн рублей. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.