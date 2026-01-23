В подмосковной ОЭЗ «Дубна» запустят новое производство медицинских игл
Фото: [Министерство инвестиций, промышленности и науки МО]
Компания «В-Млаб» планирует реализовать проект по запуску производства одноразовых медицинских изделий на территории особой экономической зоны «Дубна», в него вложат более 200 млн рублей. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.
«В Дубне будут производить медицинские иглы и инфузионные системы. На предприятии планируется создать более 90 рабочих мест», – сообщила заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
На предприятии будут выпускать востребованные лаборатории игл-бабочек, двусторонние иглы и инфузионные системы. Проект реализуется группой компаний Эйлитон.
