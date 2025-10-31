В подмосковной прокуратуре провели заседание, посвященное соблюдению прав детей-инвалидов с паллиативным статусом

В прокуратуре Московской области состоялось заседание коллегии по вопросам практики прокурорского надзора за соблюдением прав детей-инвалидов с паллиативным статусом, его провели под председательством прокурора Московской области Сергея Забатурина. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Среди участников — начальник управления Генпрокуратуры России в Центральном федеральном округе Наталья Ростовцева, вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева, заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин. Кроме того, в мероприятии приняли участие уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова, представители территориального органа Росздравнадзора по Москве и области и другие.

Забатурин подчеркнул, что важно обеспечение прав жителей с паллиативным статусом, особенно детей.

«С начала текущего года зафиксировано кратное увеличение количества обращений со стороны законных представителей детей с паллиативным статусом, в которых они указывали на ненадлежащее обеспечение лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения и специализированными продуктами лечебного питания. В этой связи проведена проверка соблюдения на территории региона прав детей-инвалидов, итоги который мы сегодня собрались обсудить», – отметил он.

