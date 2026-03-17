В подмосковной Рузе построят гостиницу категории «три звезды»

В Северном микрорайоне города Руза возводят гостиницу на 55 номеров категории «три звезды», в реализацию проекта инвестируют около 500 млн рублей. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Застройщиком выступает индивидуальный предприниматель, проект сопровождает Центр содействия строительству при Правительстве Московской области.

В здании будет пять этажей, его площадь составит около 3,6 тыс. кв. м. В нем разместят двухместные номера с санузлами, два из них будут предусмотрены для маломобильных гостей. В гостинице также появятся кафе, спортивный блок с тренажерным залом, раздевалками и душевыми, служебные помещения.

Инспекторы ведомства проверили ход проведения работ и зафиксировали, что строительная готовность здания достигла 40%. Работы планируют завершить в четвертом квартале 2026 года.

