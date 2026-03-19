В подмосковной Рузе проведут фестиваль театральных любительских коллективов

С 27 по 29 марта в Центре культуры и искусств в подмосковной Рузе проведут областной театральный фестиваль-конкурс «Рузский софит». Его организуют при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области и администрации Рузского муниципального округа.

В мероприятии примут участие любительские театральные коллективы региона, у которого есть звания «Народный» или «Образцовый», их поделят на возрастные категории — 12–18 лет и старше 18 лет. В программу войдут девять номинаций, в том числе классический, литературный, музыкальный, фольклорный театр, пластический театр и другие.

Участников оценит жюри, в состав которого войдут заслуженные деятели искусств и работники культуры России и области. Лауреаты фестиваля смогут представить спектакли на площадках Подмосковья в рамках проекта «Рузские театральные сезоны» с полным техническим и рекламным обеспечением.

