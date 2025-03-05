В подмосковной Шатуре снесли аварийный жилой дом

В деревне Долгуша под Шатурой снесли аварийный жилой дом № 30, работы прошли в рамках мероприятий по ликвидации недостроев, самостроев и аварийных объектов на территории Подмосковья. Об этом сообщает Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.

«Многоквартирный жилой дом 1920-го года постройки — одноэтажный, деревянный, общей площадью более 200 кв. м. В связи с высокой степенью износа строительных конструкций и небезопасностью для дальнейшего проживания, дом был признан аварийным», — рассказал министр Правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

По его словам, жильцов дома расселили, после чего в начале 2025 года объект ликвидировали. Территорию уже освободили от постройки и строительного мусора.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье важно не снижать темпы расселения аварийного жилья.