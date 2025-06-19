В подмосковной Шатуре завершилось строительство дома для переселенцев из аварийного жилья

В поселке Туголесский Бор под Шатурой завершилось строительство многоквартирного пятиэтажного дома, в который смогут переехать переселенцы из аварийного жилья, объекту выдали разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Новостройка расположена на улице Октябрьской, в нее переедут более 175 человек. Сейчас они проживают в поселке по адресам: улица Советская, дом 3, дом 4/17, дом 10/7, дом 14, дом 12/6, улица Клубная, дом 3, улица 1 Мая, дом 6, улица Горького, дом 1, дом 18, дом 22, дом 24.

Новый дом возвели в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Туда переедут жители 74 аварийных квартир общей площадью более 3,2 тыс. кв. м.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении ветхого и аварийного жилья.