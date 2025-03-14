В подмосковном бизнес-центре Rublevo Business Park появится торговая галерея

В Красногорске на первом этаже бизнес-центра Rublevo Business Park появится современная торговая галерея, площадь которой составит 5,3 тыс. кв. м, она объединит около 30 коммерческих помещений. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

В ведомстве уточнили, что она будет доступна для всех желающих, им предложат различные товары и услуги, включая объекты общественного питания, сервисы и магазины. В частности, здесь будут размещены кафе, ресторан, оздоровительный комплекс, салон красоты, мини-маркет, аптека и многое другое. Ввести бизнес-центр в эксплуатацию планируют в четвертом квартале 2025 года.

«Мы стремимся к тому, чтобы резиденты и гости бизнес-центра могли найти здесь все необходимое для комфортного пребывания, от качественного питания до бытовых услуг», — отметил коммерческий директор бизнес-центра Никита Константинов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье важно не снижать темпы расселения аварийного жилья.