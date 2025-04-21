В подмосковном Богородском ликвидировали лесной пожар

В воскресенье, 20 апреля, в Пригородном участковом лесничестве в 1 км от деревни Следово Богородского округе ликвидировали лесной пожар. Об этом сообщает комитет лесного хозяйства Московской области.

Очаг возгорания на площади 0,2 га обнаружили местные жители, они сообщили о нем по номеру 112. В ликвидации пожара принимали участие четыре человека личного состава лесопожарных формирований и две единицы техники.

В комитете уточнили, что причиной пожара стали действия человека, подозреваемых в поджоге устанавливают. Напомним, что за это нарушителю может грозить административная и уголовная ответственность.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что пожароопасный сезон в регионе открылся 20 марта.