В подмосковном Чехове демонтировали аварийные гаражи

В подмосковном Чехове снесли аварийный комплекс заброшенных гаражных боксов на улице Гагарина, работы прошли в рамках мероприятий по выявлению и ликвидации объектов незавершенного, самовольного строительства, а также аварийных зданий. Об этом сообщает Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.

Одноэтажные кирпичные полуразрушенные гаражи находились вблизи корпусов дошкольного отделения и начальной школы МБОУ СОШ № 9, их долгое время не использовали. Через портал «Добродел» направлялись обращения о необходимости сноса аварийных построек, поэтому объекты включили в перечень подлежащих ликвидации.

Администрация округа провела работы по сносу объектов в июле 2025 года, участок уже освободили от аварийных построек и расчистили от строительного мусора. Решение о дальнейшем использовании территории пока не приняли.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении ветхого и аварийного жилья.



