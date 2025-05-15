В подмосковном Чехове почти наполовину завершили реконструкцию лечебного корпуса

В поселке Мещерском городского округа Чехов продолжается реконструкция лечебного корпуса областной психиатрической больницы № 2 имени В. И. Яковенко, стройготовность объекта превысила 45%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На объекте 28 рабочих и восемь единиц техники. Строители выполняют кладку наружных стен нового корпуса, армирование стен лестничного марша, устройство инженерных сетей», — говорится в сообщении.

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Их финансируют за счет средств бюджета.

Общая площадь зданий превышает 16,6 тыс. кв. м. Реконструкцию завершат до конца 2025 года.

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