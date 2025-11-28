В подмосковном Чехове построят два склада для потребительских товаров

В деревне Новоселки городского округа Чехов построят два производственно-складских здания, их стройготовность достигла 30%. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Инспекторы ведомства проверили ход проведения работ. Строители ведут устройство конструкций надземной части и наружных инженерных сетей, полностью завершить работы планируют в 2028 году.

Площадь двух корпусов составит более 9 тыс. кв. м, они предназначены для приема, хранения и отгрузки товаров народного потребления. Суммарный суточный грузооборот хранилищ составит порядка 430 тонн.

