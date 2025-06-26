В подмосковном Дмитрове отметят День здоровья

В субботу, 28 июня, на стадионе «Локомотив» в Дмитрове пройдет масштабный День здоровья, в котором смогут принять участие все желающие, в том числе дети. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Пациенты смогут пройти флюорографию, осмотр полости рта, онкоскрининги, ЭКГ, получить консультацию врачей и не только.

«Для детей предусмотрена развлекательная и анимационная программа. Также все желающие смогут посетить лекции и узнать, как предотвратить развитие различных заболеваний, в том числе онкологических, эндокринологических и сердечно-сосудистой системы», — сказал главный врач Дмитровской больницы Александр Авакян.

В ведомстве уточнили, что на мероприятие нужно взять паспорт и полис ОМС, а также свидетельство о рождении (для детей). Исследования рекомендуется проходить натощак.

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