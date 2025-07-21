В подмосковном Дмитрове проведут капремонт дошкольного отделения гимназии «Логос»

На улице Кропоткинской, д. 87 в подмосковном Дмитрове проведут капитальный ремонт дошкольного отделения МОУ «Дмитровская гимназия „Логос“, подрядчиком выступит ООО „РСПК“. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы пройдут в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Семья», их завершат в 2026 году.

В здании детского сада площадью более 1,9 тыс. кв. м обновят кровлю, водосточную систему, инженерные сети, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, сколько новых мест появится в школах Подмосковья к 1 сентября.