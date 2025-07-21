В подмосковном Дмитрове проведут капремонт дошкольного отделения гимназии «Логос»
Капремонт дошкольного отделения гимназии «Логос» проведут в Дмитрове
Фото: [unsplash.com]
На улице Кропоткинской, д. 87 в подмосковном Дмитрове проведут капитальный ремонт дошкольного отделения МОУ «Дмитровская гимназия „Логос“, подрядчиком выступит ООО „РСПК“. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
Работы пройдут в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Семья», их завершат в 2026 году.
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