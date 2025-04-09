В подмосковном Дмитрове ввели в эксплуатацию ЖК «Шоколад», ГК «Архитектор» уже выдали соответствующее разрешение. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

В новый дом переедут 611 семей, его общая площадь составляет более 25, 8 тыс. кв. м. В подъездах обустроили помещения для консьержей с ремонтом, зонами хранения колясок и велосипедов. На территории жилого комплекса есть многоуровневый паркинг, рассчитанный на 293 машиноместа. Во дворе для жильцов есть детские и спортивные площадки, на первом этаже здания — коммерческие помещения — аптека, салон красоты, магазины и прочие объекты бытового обслуживания.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье важно не снижать темпы расселения аварийного жилья.